Первым зампредом правления Сбербанка вместо Полетаева станет Ведяхин

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первым зампредом правления Сбербанка России будет назначен старший вице-президент Александр Ведяхин, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее о запланированных кадровых назначениях "Интерфаксу" сообщал источник, осведомленный о кадровых перестановках в банке.

Ведяхин должен будет заменить покидающего банк Максима Полетаева, который курировал бизнес-направление и корпоративный блок. Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов по плану будет назначен зампредом правления кредитной организации, говорится в сообщении банка.

Ведяхин на данный момент курирует в Сбербанке риски, Попов - работу со средним бизнесом. В четверг агентство Reuters сообщило о предполагаемом уходе из банка первого зампредаправления Полетаева.

Согласно пресс-релизу Сбербанка, новые первый зампред правления и зампред правления будут назначены после согласования кандидатур в ЦБ РФ. Также Сбербанк официально подтвердил информацию об уходе Полетаева.

Кроме того, набсовет банка принял решение исключить из состава правления соруководителя блока Sberbank CIB Александра Базарова. В то же время Базаров останется работать в банке "на текущей позиции с сохранением своих должностных обязанностей", отмечает Сбербанк.

Будущий первый зампред правления Ведяхин занимается рисками в Сбербанке с 2013 года. В 2008-2012 годах был первым зампредом правления украинского Сбербанка, в 2008-2012 годах работал в волгоградском подразделении Сбербанка.

Попов до перехода в корпоративный блок с 2012 по 2016 год в Сбербанке в должности вице-президента отвечал за розничное обслуживание и продажи. До работы в Сбербанке финансист был гендиректором ТОО "КАР-Тел" (Казахстан), возглавлял болгарское подразделение компании SUN InBev.