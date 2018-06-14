Глава Минсельхоза Оренбургской области задержан за хищение 100 млн рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Оренбургской области задержан по подозрению в хищении из бюджета 100 млн рублей, сообщается в четверг на канале Следственного комитета РФ в мессенджере "Там-Там".

"Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 55-летний Михаил Маслов и руководитель ООО "СГЦ "Вишневский" 38-летний Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств на 100 млн рублей при получении субсидий" - говорится в сообщении.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о задержании М.Маслова. "Задержан в Оренбурге в четверг, на 48 часов. Обвинений пока никаких не предъявлено", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, с чем связано задержание, однако предположил, что оно могло произойти "в рамках следственных действий".

В свою очередь местные СМИ сообщают, что "министра вывели в наручниках в обеденное время".