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Подозреваемый в хищении 100 млн рублей глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбуржья Юрий Берг временно отстранил от должности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Маслова, подозреваемого в хищении бюджетных средств при получении субсидий.

На сайте правительства области сообщается, что соответствующий указ Берг подписал в пятницу.

М.Маслов отстранен от должности "до принятия в отношении него окончательного процессуального решения по возбужденному уголовному делу", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Маслов и руководитель оренбургского ООО "Селекционно-гибридный центр "Вишневский" Виктор Железнов были задержаны накануне в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным СКР, в 2015-2016 годах в Оренбургской области представители одной из организаций агропромышленного комплекса - ООО "СГЦ "Вишневский" - похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий денежные средства на сумму более 100 млн рублей. По версии следствия, к хищению бюджетных средств на указанную сумму причастны задержанные в Оренбурге Маслов и Железнов.

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Теги: Россия, Оренбургская область
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