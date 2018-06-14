Мигранты из Марокко попытались поехать в Финляндию под видом болельщиков ЧМ-2018

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Карелии задержаны четверо граждан Марокко, которые приобрели билеты на ЧМ-2018 по футболу, но пытались попасть в Финляндию, сообщает карельская служба судебных приставов в четверг.

По информации ведомства, в Лахденпохском районе в пограничной зоне были задержаны четыре гражданина Королевства Марокко, которые якобы прибыли в Москву на Чемпионат мира по футболу.

Для поездки в Россию иностранцы приобрели паспорта болельщиков, которые не требуют получения визы при въезде в РФ. Кроме того, у марокканцев были приобретены электронные билеты на матч Марокко - Иран.

Отмечается, что все иностранцы были задержаны пограничниками при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ с Финляндией. Марокканцы нарушили правила въезда в Россию и были привлечены к административной ответственности.

"При рассмотрении дела в Лахденпохском районном суде задержанные признали свою вину и пояснили, что их конечной целью было не желание побывать на Чемпионате мира по футболу, а пересечение границы, чтобы оказаться на территории Финляндии", - говорится в сообщении.

Суд вынес постановление оштрафовать каждого на две тысячи рублей и выдворить за пределы РФ. В настоящее время мигранты содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по Карелии.