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Суд отправил на пересмотр дело оправданного в педофилии лидера карельского "Мемориала"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, оправданного по эпизоду о развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии, сообщил в четверг журналистам адвокат Виктор Ануфриев.

По его словам, соответствующее решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры, адвоката и родственницы приемной дочери Дмитриева.

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"Приговор отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. Они (судебная коллегия - ИФ) удовлетворили жалобу прокурора об отмене, удовлетворили жалобу мою в части (приговора - ИФ) по оружию. Это говорит о том, что Верховный суд Республики Карелия, под влиянием какого воздействия и кого, но они склонились к тому, что приговор, мне так думается, должен быть обвинительным", - сказал Ануфриев.

По его словам, в суде было представлено заключение психолога, в котором указывались "новые обстоятельства".

Как ранее сообщалось, прокуратура в апелляционном представлении потребовала отменить приговор первой инстанции, так как в ведомстве сочли, что выводы суда "не соответствуют фактическим материалам дела". Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев потребовал полностью оправдать своего подзащитного и отменить часть приговора, согласно которой он был признан виновным в незаконном хранении деталей оружия. Кроме того, жалобы на приговор Дмитриеву предъявила родная бабушка его приемной дочери.

Приговор суда

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Следствие обвиняло Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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Теги: Карелия, Мемориал, Юрий Дмитриев
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