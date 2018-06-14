РФ не приводила Черноморский флот в повышенную готовность на время ЧМ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли сообщения некоторых британских СМИ о том, что силы Черноморского флота в Крыму приведены в высшие степени боеготовности из-за возможных провокаций Украины во время проведения чемпионата мира по футболу.

"Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ назвали подобные сообщения "фейком".

Ранее в некоторых британских СМИ появились сообщения о том, что российские военные в Черноморском регионе приведены в повышенную боеготовность на время чемпионата мира по футболу из-за возможных провокаций со стороны Украины.

7 июня во время "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина президента РФ попросили прокомментировать данные самопровозглашенной ДНР о готовящихся наступлениях украинских военных в Донбассе во время ЧМ-2018.

"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - ответил российский лидер.

ЧМ-2018 стартовал в четверг 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия, завершившимся со счетом 5:0 в пользу хозяев первенства.