Россия 10 июля повторит попытку рекордно быстрой доставки груза на МКС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия в июле попробует добиться самой быстрой в мировой истории доставки грузов для экипажа Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"10 июля в 00:51 по московскому времени с "Байконура будет запущен российский космический "грузовик" "Прогресс МС-09". Он должен стать первым в мировой истории транспортником, который доберется до МКС всего за 3 часа 40 минут. Таким образом, космонавты смогут начать распаковывать грузы уже в 4:39", - сказал источник.

Собеседник агентства сообщил, что дата для уникального старта подбиралась путем специальных расчетов. "Для того, чтобы корабль смог добраться до МКС по короткой схеме необходимо, чтобы в день старта совпал целый ряд баллистических условий. Если с первой попытки корабль запустить не удастся, то в резервную дату - через два дня он сможет стартовать лишь по традиционной двухсуточной программе", - сказал он.

После того, как система скоростной доставки на орбиту грузов будет отработана, ею смогут пользоваться и космонавты. При этом от старта до стыковки корабль делает всего два витка вокруг Земли. Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Как сообщалось, запуск "Прогресса" по двухвитковой схеме планировался 11 февраля, но был перенесен на резервную дату - 13 февраля. На космодроме Байконур "Интерфаксу" тогда сообщили, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1А" с космическим "грузовиком" "Прогресс МС-08", согласно предварительным данным, был отложен из-за отказа одного из каналов бортового компьютера. "Отказал один из трех каналов бортовой цифровой вычислительной системы. Она заменена", - сказал собеседник агентства. В силу баллистических условий корабль в итоге отправился к МКС по традиционной двухсуточной схеме.