Источник назвал предварительную причину переноса запуска корабля "Прогресс"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз 2.1А" с космическим "грузовиком" "Прогресс МС-08", согласно предварительным данным, был отложен в воскресенье из-за отказа одного из каналов бортового компьютера, сообщили "Интерфаксу" на космодроме "Байконур".

"Отказал один из трех каналов бортовой цифровой вычислительной системы. Она заменена", - сказал собеседник агентства.

В то же время в октябре запуск ракеты с аналогичным кораблем был отложен по несколько иной причине.

"Тогда был отказ бортовой цифровой вычислительной системы и устройства синхронизации и контроля при переходе системы управления ракеты с наземного на бортовое питание. Были заменены оба устройства", - сказал источник.

Запуск "Прогресса" планировался на 11 февраля, но был перенесен на резервную дату - 13 февраля.