МЖД предупредила о возможных сбоях в движении поездов Казанского направления

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На станции Черусти в Подмосковье сошли с рельсов четыре вагона с углем, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 12:44 на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошел сход 4 вагонов с углем грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время движение поездов на станции приостановлено. Возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.