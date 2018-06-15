МЖД предупредила о возможных сбоях в движении поездов Казанского направления

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На станции Черусти в Подмосковье сошли с рельсов четыре вагона с углем, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЖД.
"Сегодня в 12:44 на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошел сход 4 вагонов с углем грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время движение поездов на станции приостановлено. Возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.
Внимание! Казанское направление.— ЦППК (@centralppk) June 15, 2018
Частичная отмена:
п. 6831 (Черусти — Москва) на участке Черусти — Куровская,
п. 6828 (Москва — Черусти) на участке Кривандино — Черусти.