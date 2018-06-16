Движение поездов на подмосковной станции Черусти полностью восстановлено

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожники ликвидировали последствия схода вагонов грузового поезда и возобновили движение поездов по всем путям на подмосковной станции Черусти казанского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает в ночь на субботу пресс-служба МЖД.

"В 1:36 было открыто движение поездов по второму главному пути. До этого, в 22:08, - по первому главному пути. Движение поездов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во время ликвидации последствий схода аварийно-восстановительные бригады железнодорожников убрали с путей сошедшие вагоны, отбуксировали грузовой состав, восстановили поврежденный участок пути и, обследовав его, запустили движение поездов.

Как сообщалось, на станции Черусти в Подмосковье в пятницу сошли с путей пять вагонов с углем. Поезда дальнего следования были пущены в обход. Между станциями Черусти и Кривандино была организована работа компенсационных автобусов, а пригородные поезда выполняли укороченные рейсы до станции Кривандино.