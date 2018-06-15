Москалькова посетит в колонии украинца Штыбликова, к которому не поехала Денисова

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетит содержащегося в омской исправительной колонии Дмитрия Штыбликова, имеющего двойное гражданство, несмотря на отказ от поездки украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

"С учетом того, что я нахожусь в командировке недалеко от Омска, было принято решение посетить гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова и одновременно встретиться с омбудсменом Украины и договориться о взаимном паритетном посещении заключенных. Однако, как мне сообщила Людмила Денисова, она не собирается приезжать в Омск", - говорится в заявлении Москальковой, опубликованном на сайте омбудсмена.

"Это не изменит моих планов, поскольку Дмитрий Штыбликов был в списке, предоставленном омбудсменом Украины, а это значит, что его судьба волнует общественность и родственников, и я считаю своим долгом посетить гражданина России и Украины", - добавила она.

Ранее уполномоченный по правам человека Украины сообщила, что отказывается от запланированной поездки в Омск, где должна была состояться ее встреча с Москальковой, так как ее не устраивает формат встречи.

"Поскольку я узнала, что там участвуют и губернатор Омской области, и другие лица, я в таких мероприятиях участия не принимаю", - заявила она в эфире украинского телеканала 112.

Ранее Денисова приехала в ЯНАО, где содержится осужденный украинец Олег Сенцов. К заключенному ее не пустили, а Москалькова заявила, что ее украинская коллега своим приездом нарушила существующие договоренности.