Главные новости
В РоссииЗастреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собойВ миреWSJ сообщил о желании Макрона сделать французский основным языком ЕСВ миреГлава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства США
В России

Москалькова обвинила украинскую коллегу в нарушении договоренностей

Есть обновление от 12:03

Ранее сообщалась, что Людмила Денисова прибыла в колонию к Олегу Сенцову

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится осужденный украинец Олег Сенцов, в нарушение достигнутых договоренностей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на координационном совете омбудсменов УрФО в Екатеринбурге в пятницу.

"Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я на Украине, она - здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову. "Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии", - добавила Москалькова.

Как сообщалось, Денисова в пятницу прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится осужденный Сенцов. 14 июня на переговорах в России она настаивала на посещении украинского режиссера в ближайшее время и выступила против предложения приехать к нему после 22 июня.

В 2015 году Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Татьяна Москалькова, Людмила Денисова, Олег Сенцов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст
Пресс-секретарь отметил, что с 2005 года ситуация в стране измениласьПодробнее
 Застреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собойЗастреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собой
Мужчина выстрелил в экс-супругу на крыльце офисного здания, после чего забаррикадировался в немПодробнее
 Гражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банкГражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк
Ей не дают распоряжаться ценными бумагами, срок ареста которых истек в начале весныПодробнее
 Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законнымиАресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными
Александра Мамонтова продержат под арестом до конца июля, Танзилю Комкову - до конца августаПодробнее
Застройщик заявил о сокращении срока строительства домов во ВладивостокеЗастройщик заявил о сокращении срока строительства домов во Владивостоке
Строители гарантировали сроки после жалобы дольщиков президенту на Прямой линииПодробнее
 Достойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. Обобщение
В вопросе повышения пенсионного возраста появилась ясностьПодробнее
 Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаранеВладельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране
Леонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителейПодробнее
 Володин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкцийВолодин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкций
Спикер Госдумы отметил, что обсуждение варианта документа ко второму чтению продолжаетсяПодробнее
 Голикова анонсировала индексацию пенсий в феврале и апреле 2019 годаГоликова анонсировала индексацию пенсий в феврале и апреле 2019 года
При этом индексировать пенсии работающих пенсионеров пока не собираютсяПодробнее
 Правительство одобрило повышение пенсионного возрастаПравительство одобрило повышение пенсионного возраста
Начиная с 2019 года, планку планируют ежегодно повышать на один год - до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Россия - Саудовская Аравия8 фото
14 июня
Россия - Саудовская Аравия
Открытие чемпионата мира по футболу 20188 фото
14 июня
Открытие чемпионата мира по футболу 2018
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗастреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собойВ миреWSJ сообщил о желании Макрона сделать французский основным языком ЕСВ миреГлава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства СШАВ РоссииДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеВ РоссииАрест экс-главы МЧС Кузбасса признан законнымВ РоссииГражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк

КПРФ выступила против повышения пенсионного возраста

Партия предлагает провести референдум по этому вопросу Подробнее

Россия 10 июля повторит попытку рекордно быстрой доставки груза на МКС

Празднование Ураза-байрама в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Армия Йемена подошла к контролируемому повстанцами аэропорту Ходейды

Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастПресс-секретарь отметил, что с 2005 года ситуация в стране изменилась Подробнее

В Кремле поставили под сомнения сообщения о признании Трампом Крыма российским

Часть средств фонда инфраструктуры направят на докапитализацию ВЭБ

Украинского омбудсмена не пустили в российскую колонию к Сенцову

Иск "Татнефти" к Украине передали в арбитраж Ставропольского края

AT&T закрыла сделку по покупке Time Warner объемом $81 млрд

Москалькова обвинила украинскую коллегу в нарушении договоренностей

Ранее сообщалась, что Людмила Денисова прибыла в колонию к Олегу Сенцову Подробнее

Экс-теннисист Борис Беккер запросил дипломатический иммунитет

Денежная база в России выросла с 1 по 8 июня на 144 млрд рублей

Как минимум 11 животных заняты в России предсказанием результатов ЧМ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AЕгипет Египет– : –15:00Уругвай Уругвай15:00BМарокко Марокко– : –18:00И.Р. Иран И.Р. Иран18:00BПортугалия Португалия– : –21:00Испания Испания21:00