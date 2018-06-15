Москалькова обвинила украинскую коллегу в нарушении договоренностей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится осужденный украинец Олег Сенцов, в нарушение достигнутых договоренностей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на координационном совете омбудсменов УрФО в Екатеринбурге в пятницу.

"Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я на Украине, она - здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову. "Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии", - добавила Москалькова.

Как сообщалось, Денисова в пятницу прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится осужденный Сенцов. 14 июня на переговорах в России она настаивала на посещении украинского режиссера в ближайшее время и выступила против предложения приехать к нему после 22 июня.

В 2015 году Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.