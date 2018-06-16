В автоаварии с микроавтобусом в Астраханской области пострадали 12 человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Микроавтобус "Газель" перевернулся в Астраханской области, 12 человек пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В ДТП (дорожно-транспортном происшествии - ИФ) с участием "Газели" пострадали 12 человек, из них два ребенка. Трое от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в 23:05 мск (00:05 по местному времени - ИФ).

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на границе Лиманского района и Республики Калмыкии на федеральной трассе Р - 215 "Махачкала - Астрахань". Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ п. Лиман Астраханской области.