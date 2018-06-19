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Три человека погибли в ДТП с маршруткой на юге Петербурга

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами ДТП на юге Санкт-Петербурга, еще шестеро госпитализированы, сообщила вице-губернатор северной столицы Анна Митянина во вторник.

"Сегодня в ДТП на Петергофском шоссе около гольф-клуба столкнулись маршрутный автобус, "Ауди" и "Хонда Цивик", - уточнила Митянина в своем твиттере.

По ее словам, три человека скончались на месте, госпитализированы пятеро взрослых и один ребенок.

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Теги: Петербург
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