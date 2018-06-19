Три человека погибли в ДТП с маршруткой на юге Петербурга

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами ДТП на юге Санкт-Петербурга, еще шестеро госпитализированы, сообщила вице-губернатор северной столицы Анна Митянина во вторник.

"Сегодня в ДТП на Петергофском шоссе около гольф-клуба столкнулись маршрутный автобус, "Ауди" и "Хонда Цивик", - уточнила Митянина в своем твиттере.

Сегодня в ДТП на Петергофском шоссе около гольф клуба столкнулись Маршрутный автобус, Ауди и Хонда Цивик: 3 человека погибли в автомобили; 3 взрослых госпитализированы в 26-ую городскую больницу; 2 в НИИ скорой помощи; 1 ребенок госпитализирован в Детскую больницу К.А.Раухфуса. pic.twitter.com/eJOKVje7bS — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 19 июня 2018 г.

По ее словам, три человека скончались на месте, госпитализированы пятеро взрослых и один ребенок.