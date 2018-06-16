Глава Минцифры Носков объявил о преодолении остроты проблемы "закона Яровой"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков считает, что острота проблемы так называемого "закона Яровой" снята.

"Диалог с бизнесом ведется уже давно. Он всегда велся и будет вестись. В результате этого диалога были разработаны подзаконные акты", - сообщил министр агентству "Интерфакс" в Челябинске в субботу, отвечая на вопрос, планируется ли инициировать встречу с бизнесом и властями по корректировке сроков вступления "закона Яровой".

"Острота проблемы "закона Яровой" снята", - подчеркнул министр.

В июле 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

"Антитеррористические поправки", в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Впервые о снижении требований к операторам в части хранения трафика Минкомсвязи заявило в начале 2017 года: ведомство тогда договорилось с Минпромторгом и ведомствами силового блока о снижении необходимого к хранению трафика в 10 раз за счет сокращения избыточной информации. В конце 2017 года комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовила и направила в правительство заключение по вопросу реализации "закона Яровой", в котором предлагает обеспечить хранение голосового и смс-трафика на протяжении 6 месяцев, а интернет-трафика в сети передачи данных за трое суток.