Что случилось этой ночью: суббота, 16 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В пресс-службе Минтруда сообщили, что в субботу Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит пенсионную реформу, а сразу после рассмотрения проект передадут в Госдуму. Совет Государственной Думы планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня, а затем направить в законодательные собрания регионов.

- The Wall Street Journal рассказала о раздражении, которое у лидеров стран G7 вызывало общение с президентом США Дональдом Трампом во время саммита. Источники газеты сообщили, что он пугал премьера Японии Синдзо Абэ мигрантами и рассказывал президенту Франции Эмманюэлю Макрону о террористах в Париже.

- Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Испании по футболу завершился со счетом 3:3. Капитан португальской команды Криштиану Роналду оформил хет-трик.