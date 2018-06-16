Два человека погибли при падении самолета Як-52 в Алтайском крае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Самолет Як-52 упал в районе Новоалтайска Алтайского края, рядом с трассой Чуйский тракт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Главного управления МЧС в субботу.

"Самолет упал неподалеку от трассы, на тушения выезжали спасатели, в настоящее время обломки самолета Як-52 потушены", - сказал собеседник агентства, уточнив, что разрушений на земле нет.

В свою очередь знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что при падении погибли пилот самолета и пассажир.

В пресс-службе западно-Сибирской транспортной прокуратуры агентству уточнили, что самолет принадлежал частному владельцу. "По предварительной информации, частный самолет упал около 17:00 (13:00 по Москве) вблизи трассы Р-256, оба пилота погибли, транспортной прокуратурой Барнаула организована проверка обстоятельств случившегося", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР также начали проверку по факту гибели двух человек при падении Як-52 в Алтайском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в субботу.

По предварительным данным, самолет упал вблизи аэропорта неподалеку от поселка Новый. "Самолет упал или при взлете или при посадке, в настоящее время это выясняется. Установлено, что при падении два человека погибли. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали следователи, которые установят обстоятельства случившегося.

Як-52 - спортивно-тренировочный самолет советского производства, двухместный вариант Як-50.