Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту, сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая 17 июня в 00.46 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М" ", - говорится в сообщении.

Спутник приняли на управление наземные средства Воздушно-космических сил России. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.