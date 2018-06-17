После громкого убийства на Кубани возобновили десятки незаконно закрытых дел

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU -Прокуратура Краснодарского края после резонансного убийства многодетной матери в Мостовском районе приняла решения по возобновлению следствия по четырем десяткам ранее закрытых уголовных дел.

"По итогам проведенной в мае 2018 года масштабной прокурорской проверки отменены 36 отказов в возбуждении уголовных дел, принятых органами дознания отдела полиции, а также четыре отказных решения, принятых следователями Следственного комитета России", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой прокуратуры в воскресенье.

На доследование и принятие обоснованных процессуальных решений возвращены материалы по кражам, незаконным проникновениям в жилище, фактам причинения телесных повреждений, мошенничества и превышения должностных полномочий, уточнил сотрудник пресс-службы.

"Проверками установлено, что решения об отказе в возбуждении уголовных дела выносились сотрудниками полиции и СКР в нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, на основании некачественно проведенных проверочных мероприятий", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в городе Псебае расследуется резонансное уголовное дело об изнасиловании и жестоком убийстве 40-летней женщины, матери пятерых детей. По информации следственного управления СКР по Краснодарскому краю, обвинение (п."д,ж,к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) предъявлено двум местным жителям, 16-летнему подростку и его 20-летнему приятелю. Оба обвиняемых находятся под стражей. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СКР.

По данным следствия, в ночь на 14 мая молодые люди в компании знакомых распивали спиртные напитки в одном из кафе поселка Псебай. Здесь же проводила свой досуг 40-летняя женщина, с которой 16-летний обвиняемый был ранее знаком.

Когда женщина собралась домой, молодые люди вызвались проводить ее. По пути они оглушили потерпевшую и изнасиловали ее, после этого подросток изуродовал камнями лицо женщины, а затем задушил ее. Тело злоумышленники перенесли в ближайшие кусты и скрылись.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В городе 18 мая состоялся народный сход с требованием к местным властям и правоохранительным органам провести тщательное расследование.

Председатель СКР Александр Бастрыкин передал расследование резонансного дела в Главное следственное управление СКР. Чтобы дать оценку работе сотрудников полиции в Мостовском районе в Краснодарский край также была направлена комиссия центрального аппарата МВД России.