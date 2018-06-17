Что произошло за день: воскресенье, 17 июня

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Поражение действующих чемпионов на ЧМ-2018, ЛГБТ-марш в Киеве и авария пассажирского поезда в Казахстане

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На ЧМ-2018 продолжаются матчи первого тура группового этапа. Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии начала турнир с поражения от команды Мексики. Футболисты сборной Сербии одержали победу над национальной командой Коста-Рики с минимальным преимуществом в счете.

- Прокуратура сообщила о десятках незаконно закрытых уголовных дел в районе Кубани, где расследуется резонансное убийство многодетной матери.

- На юге Казахстана произошла крупная железнодорожная авария. С рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда, три из них опрокинулись. В результате погиб один из пассажиров, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

- В Киеве прошел "Марш равенства", организованный ЛГБТ-активистами. Шествие прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. Перед началом мероприятия киевская полиция задержала около 60 противников марша, которые пытались перекрыть дорого его участникам. После окончания акции участвовавшая в ней депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что власти Украины готовы принять закон о защите прав ЛГБТ-сообщества, однако позднее эту информацию опровергли в администрации президента страны.

- На фестивале в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба, результате которой ранения получили 20 человек. Один из стрелявших был убит на месте полицейскими.

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