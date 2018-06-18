В России

Сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе около острова Сескар в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС в понедельник.

"Сигнал поступил в 7.10 по московскому времени. Пострадавших, возгораний и разлива нефтепродуктов нет, в настоящее время решается вопрос о снятии сухогруза с мели", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия судно получило пробоину в носовой части, повреждены два балластных отсека и отсек подруливающего устройства.

Судно следовало из Санкт-Петербурга в Польшу. Сухогруз принадлежит компании "Северо-Западное пароходство". На борту судна находятся 11 человек и груз минеральных удобрений.

Жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает, экологическая ситуация также не вызывает опасений.

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Теги: Ленинградская область, МЧС России
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