Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе около острова Сескар в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС в понедельник.

"Сигнал поступил в 7.10 по московскому времени. Пострадавших, возгораний и разлива нефтепродуктов нет, в настоящее время решается вопрос о снятии сухогруза с мели", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия судно получило пробоину в носовой части, повреждены два балластных отсека и отсек подруливающего устройства.

Судно следовало из Санкт-Петербурга в Польшу. Сухогруз принадлежит компании "Северо-Западное пароходство". На борту судна находятся 11 человек и груз минеральных удобрений.

Жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает, экологическая ситуация также не вызывает опасений.