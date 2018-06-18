В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов-республиканцев планирует посетить Россию в начале июля, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Они запросились на начало июля - группа сенаторов от Республиканской партии", - сказал Косачев журналистам в понедельник.

В этой связи он отметил, что "возможно, да, они соберутся". "Соберутся - хорошо", - добавил Косачев.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский посол в России Джон Хантсман готовит визит в Москву американских сенаторов-республиканцев. Издание отмечало, что эта поездка может положить конец долгой приостановке официальных визитов делегаций конгресса США в Москву из-за дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Со своей стороны Косачев накануне сказал "Интерфаксу", что готов содействовать контактам российского и американского парламентов, но пока посол США не обращался к нему по поводу возможного визита в Москву сенаторов из этой страны.