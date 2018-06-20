Сенаторы США прибудут в Россию 30 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов прибудет в Россию 30 июня, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Они прибывают в Россию 30 июня, но сначала в Санкт-Петербург, где проведут два дня. 3-4 июля они будут в Москве, где планируются встречи в Государственной Думе и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, каков план посещения Санкт-Петербурга американскими гостями.

В среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что визит сенаторов США в Россию состоится в ближайшие дни, запланирована встреча с ними в Госдуме. "На днях мы ждем, пока я не скажу точную дату, делегацию американских сенаторов", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, как ожидается, приедут четыре или пять сенаторов. "Мы посмотрим, потому что одно анонсировано, а другое может произойти на самом деле", - сказал Слуцкий. Он также отметил, что запланированы встречи и с республиканцами, и с демократами, и с членами палаты представителей, и с сенаторами США "на полях" предстоящей сессии ПА ОБСЕ в Берлине в июле. "Потихонечку межпарламентские контакты будем размораживать", - сказал он.

Слуцкий также отметил, что состав делегации с американской стороны меняется, и пока непонятно, кто именно и из каких комитетов приедет в Россию, но он ожидает, что приедут члены комитета по международным делам или еще одного комитета Сената, это станет понятным через несколько дней.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский посол в России Джон Хантсман готовит визит в Москву американских сенаторов-республиканцев. Издание отмечало, что эта поездка может положить конец долгой приостановке официальных визитов делегаций конгресса США в Москву из-за дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.