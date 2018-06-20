Главные новости
СпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаВ миреВ Канаде легализовали употребление марихуаны
В России

Сенаторы США прибудут в Россию 30 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов прибудет в Россию 30 июня, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Они прибывают в Россию 30 июня, но сначала в Санкт-Петербург, где проведут два дня. 3-4 июля они будут в Москве, где планируются встречи в Государственной Думе и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, каков план посещения Санкт-Петербурга американскими гостями.

В среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что визит сенаторов США в Россию состоится в ближайшие дни, запланирована встреча с ними в Госдуме. "На днях мы ждем, пока я не скажу точную дату, делегацию американских сенаторов", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, как ожидается, приедут четыре или пять сенаторов. "Мы посмотрим, потому что одно анонсировано, а другое может произойти на самом деле", - сказал Слуцкий. Он также отметил, что запланированы встречи и с республиканцами, и с демократами, и с членами палаты представителей, и с сенаторами США "на полях" предстоящей сессии ПА ОБСЕ в Берлине в июле. "Потихонечку межпарламентские контакты будем размораживать", - сказал он.

Слуцкий также отметил, что состав делегации с американской стороны меняется, и пока непонятно, кто именно и из каких комитетов приедет в Россию, но он ожидает, что приедут члены комитета по международным делам или еще одного комитета Сената, это станет понятным через несколько дней.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский посол в России Джон Хантсман готовит визит в Москву американских сенаторов-республиканцев. Издание отмечало, что эта поездка может положить конец долгой приостановке официальных визитов делегаций конгресса США в Москву из-за дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Москва, Санкт-Петербург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
 Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
 Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
 Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
 Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
 Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
 Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕДворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ
По мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаВ миреВ Канаде легализовали употребление марихуаныСпортСборная России победила Египет в матче ЧМ-2018В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАВ РоссииСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Влияние санкций на свое материальное положение ощутили лишь 24% россиян

В Москве обокрали футбольную болельщицу из Марокко

Обвиняемый в попытке покушения на Терезу Мэй рассказал в суде о плане нападения

ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года

ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаИнтерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футбола Подробнее

Мосгорсуд 28 июня проверит законность ареста члена правления "Интер РАО" Цуркан

Редкую ящерицу обнаружили на северо-востоке Подмосковья

Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии

Осужденному в Эстонии за шпионаж в пользу России Симму отказали в УДО

Мень стал аудитором Счетной палаты

Туроператоры отказались от чартеров в Албанию из-за низкого спроса

Националисты устроили погром в Харьковском горсовете

Южнокорейская криптобиржа Bithumb потеряла около $31 млн из-за атаки хакеров

Украинца оштрафовали за появление на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия

Интерпол запросил у России дополнительные данные по Браудеру

Сенаторы США прибудут в Россию 30 июня

Японская принцесса между матчами ЧМ-2018 ознакомилась с бытом Мордовии

Замглавы аппарата Белого дома США Хейгин покинет свой пост через две недели

Рубль слегка укрепился к доллару и евро вслед за ростом нефти

Первый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018

Первый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018На телеканале заявили, что контракт с экс-тренером сборной был подписан только на те матчи, которые он отработал Подробнее

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Фракция ЕР обсудит вопрос пенсионного возраста с соцблоком правительства

BP сохранит в проекте Zohr 10%

На воспитателя детсада в Барнауле завели дело за жестокое обращение с ребенком

У 58% россиян есть родственники, погибшие или пропавшие без вести на Великой Отечественной войне

"Единая Россия" выдвинула врио главы Кузбасса Цивилева на пост губернатора

Ceconomy купит 15% "М.Видео" у группы "Сафмар"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия– : –15:00Марокко Марокко15:00AУругвай Уругвай– : –18:00Саудовская Аравия Саудовская Аравия18:00BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00