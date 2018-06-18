Скрывавшийся бизнесмен Капчук из "лондонского списка" вернулся в Россию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Скрывавшийся в Лондоне российский предприниматель Сергей Капчук вернулся на родину, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Сегодня ведётся работа вместе с правоохранительными органами, Сергей вернулся на родину, ему не предъявлены никакие обвинения, он не арестован", - сказал Титов на пресс-конференции в понедельник.

Мы надеемся, что следствие будет приостановлено, осуществляем контакты с правоохранительными органами, с прокуратурой", - добавил бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что Капчук находился за границей в течение 15 лет, за это время его дело никак не продвинулось. Предприниматель проживал в Лондоне, затем в Хорватии, куда выехал после того, как в Великобритании на него начали оказывать давление.

В начале февраля Титов назвал 16 предпринимателей ("лондонский список"), которые уехали из России, но хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. В мае бизнес-омбудсмен сообщил, что с президентом РФ Владимиром Путиным согласован вопрос о возможном порядке возврата в Россию бизнесменов. Позже список был расширен до 30 человек.