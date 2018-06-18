Дельтаплан на взлете столкнулся с мотоциклом в Ярославской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мотоцикл и дельтаплан столкнулись в Борисоглебском районе Ярославской области, в результате погиб пассажир мотоцикла и пострадал водитель, сообщили в транспортной прокуратуре Ярославской области.

Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что авария произошла в момент, когда дельтаплан взлетал с дороги для опрыскивания полей от вредителей.

"Организована проверка соблюдения законодательства по организации полета. Проверяется наличие разрешений у пилота дельтаплана. В случае выявления нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования", - сказала "Интерфаксу" исполняющая обязанности транспортного прокурора Ярославской области Елена Ронжина.