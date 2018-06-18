Паводковая обстановка обострилась на Кубани

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности из-за возможного разлива рек, сообщил агентству "Интерфакс" губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"По прогнозам специалистов, существует опасность подъема уровней воды местами до опасных отметок. Напряженная паводковая обстановка в некоторых муниципалитетах края сохранится на протяжении трех-четырех дней. Для недопущения нештатной ситуации все оперативные службы уже приведены в режим повышенной готовности", - сообщил глава края.

Губернатор поручил главам Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского, Усть-Лабинского районов, в частности, выставить посты, проверить мостовые переходы и берегозащитные укрепления.

Как сообщалось, в воскресенье был введен режим повышенной готовности в Невинномысске Ставропольского края, где вода в реках Кубань и Большой Зеленчук поднялась до критического уровня. Ранее в регионе было объявлено экстренное предупреждение из-за возможного подтопления местности вблизи реки Кубань.