В пострадавшие от паводка села на Камчатке доставили газовые плиты и хлеб

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Спасатели прибыли в населенные пункты Пенжинского района на севере Камчатского края, оказавшиеся под угрозой подтопления, сообщает в субботу пресс-служба краевого Главного управления МЧС.

"Спасатели доставили в села Аянка и Парень необходимую материальную помощь, которая может потребоваться селянам - хлеб, газовые плиты, газовые баллоны и прочее. Ситуация в селе Парень стабильная, вода постепенно идет на убыль. Подача электроэнергии осуществляется без перебоев, с продовольствием тоже нет никаких проблем", - говорится в сообщении.

Накануне из села Парень в село Манилы были доставлены 12 человек с детьми, изъявившие желание переехать на время подтопления. От проживания в пункте временного размещения селяне отказались.

"В случае, если ситуация ухудшится - мы готовы его развернуть и разместить там людей, однако в связи с тем, что вода постепенно пошла на убыль, такой необходимости пока нет. Тем не менее, мы готовы ко всему", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Сергея Хабарова.

Он добавил, что в Аянке паводок пока не затронул дома, подтоплено семь придомовых территорий. Вода понемногу продолжает прибывать, но "не теми темпами, которые мы ожидали".

"Интенсивность и приточность воды значительно снизилась. Уровень снегозапаса в предгорьях и горах в районе реки Пенжина остается незначительным", - сообщил Хабаров.

В селе Слаутное, расположенном ниже по течению, чем Аянка - интенсивность паводка ещё меньше. Там подтоплено 25 придомовых территорий, воды в домах нет.

Во всех муниципалитетах Пенжинского района созданы соответствующие комиссии для оценки причинённого ущерба от весеннего половодья. Ситуация с прохождением весеннего половодья находится на личном контроле губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Как сообщалось, из-за резкого потепления и активного снеготаяния в горах уровни воды в реках Пенжинского района резко поднялись и начали выходить на пойму. В селе Парень подтопленными оказались 16 придомовых территорий, где проживают 62 человека. Дизельная электростанция в зону подтопления не попала, проблем с электроснабжением села нет.

По прогнозам специалистов Камчатского управления гидрометслужбы, пик половодья в Пенжинском районе ожидается в период с 20 по 22 июня.