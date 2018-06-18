В России Пенсионная реформа

В Госдуме назвали возможные даты рассмотрения законопроектов о пенсионной реформе и НДС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о повышении пенсионного возраста в России может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля, сказал журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Может быть - 19 июля, сейчас такая дата обсуждается достаточно активно", - сказал Исаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, какая дата рассмотрения законопроекта в первом чтении на пленарном заседании предлагается в настоящее время.

Он отметил, что соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, и до первого чтения на месяц законопроект будет отправлен "в рассылку", чтобы с ним могли ознакомиться регионы, а также чтобы можно было провести общественное обсуждение.

3 июля Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20% и до конца сессии принять его в целом, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Нужно вынести данный законопроект в первом чтении, с учетом сроков, которые мы даем на рассылку (в регионы - ИФ), на 3 июля. И у нас там остается две недели на рассмотрение законопроекта в целом", - сказал Макаров в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в понедельник.

Как сообщалось, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

В субботу правительство также внесло в Госдуму законопроект о повышении базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижении совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%; сохранении права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года.

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Теги: Госдума
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