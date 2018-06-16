Главные новости
ЭкономикаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаВ миреСМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в ЕвропеВ миреИталия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантами
Экономика

Правительство внесло в Думу законопроект о повышении НДС до 20%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в в законодательстве о налогах и сборах, сообщила в субботу пресс-служба правительства России.

"Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года", - отмечается в сообщении.

Предлагается также внести изменения в федеральные законы "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и "Об основах обязательного социального страхования", установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20% предложил Дмитрий Медведев на заседании правительства 14 июня. При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение налога не будет чувствительно, оговорившись, однако, что имеет в виду в первую очереди малообеспеченные слои населения.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в России), в свою очередь, выступила против повышения НДС без одновременного понижения отчислений во внебюджетные фонды или возврата налоговой льготы на движимое имущество.

"На фоне стагнации доходов населения, низкой покупательной способности, острейшей конкуренции на рынке розничной торговли и - как следствие всех этих факторов - снижающейся рентабельности бизнеса усиление налоговой нагрузки создает существенные риски для здорового экономического развития ритейла", - сказал "Интерфаксу" представитель ассоциации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: НДС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
 США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Рубль немного укрепился на фоне решения регулятораПодробнее
 Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаВ миреСМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в ЕвропеВ миреИталия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантамиСпортСборные Португалии и Испании сыграли вничьюВ РоссииТрехсторонняя комиссия обсудит пенсионную реформуМоскваВестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельника

Два человека погибли при падении самолета Як-52 в Алтайском крае

Италия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантами

Италия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантамиВице-премьер Сальвини заявил, что его страна больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции Подробнее

Число кандидатов в мэры Москвы достигло 17

В Бельгии предложили лишать нелегальных мигрантов права на предоставление убежища

В храме Христа Спасителя простились с Говорухиным

Все трамваи в Москве стали бестурникетными

КПРФ выдвинула Черемисова кандидатом в губернаторы Подмосковья

Иранцы отметили победу над сборной Марокко на ЧМ народными гуляниями

Правительство внесло в Думу законопроект о повышении НДС до 20%

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста

Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаВице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в год Подробнее

Ушел из жизни дирижер и пианист Геннадий Рождественский

Далай-лама назвал излишнюю эмоциональность Трампа помехой в улучшении обстановки в мире

Торговое сальдо Украины с РФ ухудшилось за год вдвое

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CФранция Франция0 : 0Идет второй таймАвстралия АвстралияИдет второй таймDАргентина Аргентина– : –16:00Исландия Исландия16:00CПеру Перу– : –19:00Дания Дания19:00DХорватия Хорватия– : –22:00Нигерия Нигерия22:00