Британец задержан после инцидента в поезде, следовавшем в Волгоград

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Британский подданный задержан в результате инцидента в поезде, следовавшем в Волгоград, сообщили в посольстве Великобритании в России.

"Наши сотрудники контактируют с местными властями по ситуации с британцем, который был задержан в результате инцидента в поезде", - сказал "Интерфаксу" представитель дипломатической миссии. "Мы готовы оказать ему помощь", - отметили в посольстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое британцев были сняты с поезда на Волгоград. Позднее в понедельник в этом российском городе состоится матч Англия-Тунис.