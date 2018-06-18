Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики били стекла и выпивали

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Двое футбольных болельщиков из Великобритании, снятых с поезда Москва-Волгоград, привлечены к административной ответственности за дебош и пьянство, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"17 июня в дежурную часть Елецкого Линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что подданный Великобритании, имеющий действительный паспорт болельщика, в пути следования пассажирского поезда сообщением "Москва - Волгоград", в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло входной двери вагона и получил резаную травму правой руки", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, гражданин был доставлен в железнодорожную больницу Ельца, где ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

В МВД отметили, что на обоих иностранцев возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). На одного из болельщиков, не подчинившегося законным требованиям сотрудника полиции, заведено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Ранее сегодня посольство Великобритании в России сообщило, что британский подданный задержан в результате инцидента в поезде, следовавшем в Волгоград, не приведя дополнительных подробностей.