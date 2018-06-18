Суд по иску Дерипаски к Насте Рыбке отложили на июль

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд (Краснодарский край) вотложил рассмотрение по существу гражданского иска бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Судебные слушания отложены на 9 июля в 12:00 по московскому времени в связи с удовлетворением нашего ходатайства о повторном уведомлении ответчиков", - сказал он.

Адвокат уточнил, что Дерипаски в понедельник в суде не было. "На данный момент мой доверитель лично в судебном рассмотрении не участвует", - резюмировал Мельников.

Вместе с тем, он отметил, что Дерипаска защита добивается присутствия в суде ответчиков во избежание в последующем спекуляций на этот счет.

Процесс по иску проходит в закрытом режиме, так как в ходе него может быть раскрыта личная информация и персональные данные участников дела.

Дерипаска 28 февраля подал в Усть-Лабинский суд с иск на Вашукевич и Кириллова из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся его личной жизни. В качестве компенсации морального вреда бизнесмен требует взыскать с ответчиков по 1 млн рублей. В рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда, Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, на которых были опубликованы фото и видео из инстаграма Вашукевич.