Суд на Кубани отказал Навальному в участии в деле Дерипаски и Насти Рыбки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд (Краснодарский край) не допустил оппозиционера Алексея Навального к участию в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли).
"Нам отказали в привлечении к участию в деле, так как, по мнению суда, блокировка сайта Навального не затрагивает права заявителя", - заявил в понедельник "Интерфаксу" юрист ФБК Иван Жданов. Также суд отказал в участии в деле интернет-изданиям "Медиазона" и Znak.
Дерипаска 28 февраля обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя. В качестве компенсации морального вреда бизнесмен намерен взыскать по миллиону рублей с каждого ответчика.
В рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, на которых были размещены, в частности, фото и видео из инстаграма Вашукевич, в том числе к страницам сайта ФБК, где был размешен фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией о Дерипаске.
Решение о блокировке доступа пользователей к страницам сайтов с личной информацией о бизнесмене было обжаловано в Краснодарском краевом суде. На время рассмотрения этих жалоб работа по иску в Усть-Лабинском суде была приостановлена. В конце марта краевой суд оставил все обеспечительные меры в силе.
Вашукевич и Кириллов в настоящее время находятся в тюрьме в Таиланде, где они были задержаны за проведение секс-тренинга.