Суд на Кубани отказал Навальному в участии в деле Дерипаски и Насти Рыбки

Дерипаска 28 февраля обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя. В качестве компенсации морального вреда бизнесмен намерен взыскать по миллиону рублей с каждого ответчика.

В рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, на которых были размещены, в частности, фото и видео из инстаграма Вашукевич, в том числе к страницам сайта ФБК, где был размешен фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией о Дерипаске.

Решение о блокировке доступа пользователей к страницам сайтов с личной информацией о бизнесмене было обжаловано в Краснодарском краевом суде. На время рассмотрения этих жалоб работа по иску в Усть-Лабинском суде была приостановлена. В конце марта краевой суд оставил все обеспечительные меры в силе.

Вашукевич и Кириллов в настоящее время находятся в тюрьме в Таиланде, где они были задержаны за проведение секс-тренинга.