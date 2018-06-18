Мосгорсуд оставил экс-мэра Ялты под стражей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест до 21 июля бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Руководствуясь нормами УПК РФ, выслушав мнения сторон, суд постановил: решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила своё решение судья Лариса Петрова в понедельник.

Басманный суд Москвы ранее отправил в СИЗО Ростенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ростенко, возглавлявший администрацию Ялты с осени 2014 года, подал в отставку летом прошлого года по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова.

Глава Крыма расценил задержание Ростенко в Москве как провокацию против властей республики и "чей-то заказ". Он напомнил, что лично отстранил Ростенко от работы "за неэффективное управление администрацией" Ялты, а следственные органы по его обращению проверяют деятельность ялтинской администрации, которую тот возглавлял.

В материалах уголовного дела, в рамках которого задержан бывший мэр, фигурирует земельный участок в Ялте. "Дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ "Санаторий "Алупка" Министерства внутренних дел РФ. Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела... После этого в течение 2,5 лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из нее не выбывал, попыток продажи не было... Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе", - отметил Аксенов.