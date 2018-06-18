Склады стройматериалов загорелись рядом с вокзалом в Ярославле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Ярославле произошел крупный пожар на складах стройматериалов, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы главного управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев в понедельник.

"Горят склады стройматериалов на улице Вспольинское поле. Эвакуация не требовалась, пострадавших нет. Площадь возгорания 100 кв. м. Работают 11 единиц техники и 40 пожарных", - сказал М.Зверев.

Склады находятся за железнодорожными линиями вокзала "Ярославль-Главный". Очевидцы сообщают, что столб дыма виден прямо над зданием вокзала.