Пятиэтажный жилой дом загорелся под Красноярском

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Краснокаменске (Красноярский край), огонь удалось локализовать на площади 1080 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Сегодня в населенном пункте Краснокаменск Красноярского края произошел пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома с последующим переходом огня на кровлю. Пожар локализован на площади 1080 квадратных метров", - отмечается в сообщении.

Из дома были эвакуированы более 230 жильцов, по предварительным данным, имеется пострадавший.

На месте пожара продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС и другие экстренные службы.