Бывший мэр Ухты получил 7,5 лет колонии за махинации с землей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ухтинский городской суд в понедельник признал экс-мэра Ухты Олега Казарцева виновным в растрате в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Коми, суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тыс. рублей. Кроме того, он на 2,5 года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

"Наказание назначено с учетом приговора, вынесенного Казарцеву в 2015 году, когда его осудили за мошенничество в особо крупном размере, растрату и организацию подделки документов", - отметил собеседник агентства.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Следствие установило, что в период с 2009 по 2011 год мэр Ухты Казарцев совершил растрату имущества в виде муниципальных земельных участков. Так, в нарушение порядка он сначала передал участок под строительство фитнес-центра и здание бывшего детского сада с землей под ним в аренду, а после и в собственность третьему лицу.

Кроме того, превысив должностные полномочия, обвиняемый незаконно подписал постановления о передаче в собственность трех земельных участков, на которых имелись незавершенные объекты строительства. Это привело к их отчуждению из муниципальной собственности. Ущерб, причиненный бюджету по этим эпизодам, составил более 48 млн рублей.

В июне 2014 года суд признал Казарцева виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Прокуратура посчитала чрезмерно мягким решение суда и обдаловала это решение. В августесуд добавил Казарцеву наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Позже Казарцев оказался под подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере). Также в отношении бывшего чиновника возбудили второе уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле 2015 года суд назначил экс-чиновнику наказание в виде шести лет колонии общего режима.

В октябре 2015 года суд Ухты по иску прокуратуры взыскал 5,9 млн рублей ущерба с Казарцева и бывшего завотдела жилищной политики Людмилы Егоровой, осужденных по делу о незаконном предоставлении жилья.

Позже Верховный суд Коми сократил экс-мэру срок содержания в колонии с шести до пяти лет.

Казарцев занимал пост мэра Ухты с апреля 2007 по сентябрь 2012 года. Осенью 2012 года возглавил министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства региона. Проработав на новой должности около пяти месяцев, чиновник уволился, решив уйти в бизнес, и вернулся в Ухту.