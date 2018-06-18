Депутат Белоусов не подтвердил сообщения о запросе на лишение его неприкосновенности

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Вадим Белоусов ничего не знает о появившейся в СМИ информации о якобы направлении Генпрокуратурой просьбы в Госдуму о лишении его неприкосновенности.

"Я ничего не знаю об этом, первый раз об этом слышу", - сказал Белоусов "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура направила в Госдуму материалы о лишении Белоусова неприкосновенности.

В разговоре с корреспондентом "Интерфакса" Белоусов отметил, что к нему по этому вопросу никто не обращался и никаких личных бесед с кем-либо по этому вопросу также не было.