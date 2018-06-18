Адвокат Трунов подтвердил направление запроса о лишении неприкосновенности Белоусова

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Адвокат обвиняемого в коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов подтвердил направление Генпрокуратурой в Госдуму представления о снятии неприкосновенности с депутата Вадима Белоусова.

"Да, такой запрос был, но, по моей информации, комитет по регламенту снял его с рассмотрения на этой сессии, хотя соответствующего постановления я не видел", - сказал защитник.

Адвокат предположил, что это связано с тем, что депутаты просто не успеют рассмотреть запрос до выхода на каникулы и, скорее всего, вернутся к нему осенью.

По его словам, СК еще в марте попросил Генпрокуратуру обратиться в Госдуму с запросом о снятии с Белоусова депутатской неприкосновенности.

Трунов также уточнил, что Белоусов действительно фигурирует в деле его подзащитного. Речь идет об якобы участии депутата в коррупционной схеме, связанной с дорожным строительством. "Сейчас, конечно, ему ничего не предъявлено - никаких обвинений или подозрений, потому что у него депутатская неприкосновенность", - резюмировал Трунов.

Сам Белоусов заявил ранее "Интерфаксу", что ничего не знает о представлении Генпрокуратуры. "Я ничего не знаю об этом, первый раз об этом слышу", - сказал депутат, отметив, что к нему по этому вопросу никто не обращался, и никаких личных бесед с кем-либо по этому вопросу также не было.

Находящийся за границей бывший губернатор Челябинской области Юревич 5 мая 2017 года был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал следствию в заочном аресте экс-губернатора, однако 24 мая Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию следствия на это решение.

По версии следствия, Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Своей вины он не признает.

В настоящее время уголовное дело Юревича выделено в отдельное производство.