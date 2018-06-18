Пожар повредил хозяйственные постройки и клуб в колонии строгого режима в Краснодаре

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в понедельник днем на территории исправительной колонии строгого режима ИК-14 в Краснодаре, пострадавших нет. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в оперативных службах Краснодарского края.

"Пожар, по предварительным данным, произошел около 15:00 по Москве на территории ИК-14 строгого режима УФСИН России по Краснодарскому краю, расположенной в Прикубанском внутригородском округе Краснодара. Пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в результате происшествия повреждены хозяйственные постройки и клуб для заключенных. Площадь возгорания составила около 400 кв. метров.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией УФСИН России по Краснодарскому краю и ГУ МЧС России по краю о пожаре.