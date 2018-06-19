Брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан в аэропорту Москвы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ в Москве задержали Раджаба Абдулатипова - брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник во вторник.

"Раджаб Абдулатипов задержан, по предварительной информации, по подозрению в совершении тяжкого преступления. Его "взяли" сотрудники спецслужб в аэропорту Москвы при попытке покинуть территорию России", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока неизвестно, в рамках расследования какого дела задержан Абдулатипов.

"Сейчас он находится в Главном управлении СК России на допросе", - добавил источник.

Абдулатипов с 2006 по 2016 годы являлся руководителем управления ФМС России по Дагестану, затем стал депутатом Народного собрания республики.