Экс-глава Дагестана Абдулатипов опроверг сообщения о задержании своего брата

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опроверг информацию о задержании его брата Раджаба Абдулатипова в Москве.

"Мой брат сейчас, откровенно говоря, находится со мной в Горном Алтае. Информация о его задержании распространена специально его недоброжелателями. Она ложная", - сказал Рамазан Абудлатипов "Интерфакс".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ​Раджаб Абдулатипов, который с 2006 по 2016 годы являлся руководителем управления ФМС России по Дагестану, был задержан в Москве при попытке покинуть страну.