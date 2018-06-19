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Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей

Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документов

Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума РФ во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет - с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, - с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

Авторы законопроекта объясняли необходимость увеличения госпошлины расходами, которые связаны с применением электронного носителя информации, изготовлением документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных. Общие затраты для выдачи этих документов, по оценкам МВД, составят порядка 44,2 млрд рублей.

В пояснении к законопроекту указывается, что госсредств, выделяемых на эти цели, не хватает, они покрывают порядка 42% фактических затрат МВД. Увеличение госпошлины позволит обеспечить дополнительное поступление 42,3 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.

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Теги: Россия
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