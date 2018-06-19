Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с кабмином по вопросу пенсий

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент пока не планирует встречаться с членами правительства для обсуждения вопроса пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник его спросили, планируется ли в ближайшее время встреча президента с кабинетом министров по этой тематике.

"Пока нет, в графике нет таких планов", - сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы преждевременно.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.