Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, сообщила в субботу пресс-служба правительства России.

"Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. Цель предлагаемых законопроектом изменений - повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни".

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров в четверг, 14 июня.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.