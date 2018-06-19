СКР проверит новосибирский аттракцион, где посетители провисели 5 минут вниз головой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят проверку по факту остановки аттракциона в одном из парков Новосибирска, сообщает следственное управление.

После остановки посетители зависли в воздухе вниз головой и пробыли в таком положении некоторое время. Проверка проводится на предмет наличия в действиях эксплуатантов аттракциона признаков ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что аттракцион "360 градусов" на Михайловской набережной остановился примерно на 5 минут. Чтобы снять с него людей, конструкцию пришлось проворачивать вручную.