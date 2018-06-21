Шесть человек спасли из горящего дома в Новосибирске

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе двух детей во время пожара в девятиэтажном доме на улице Народная в Новосибирске, сообщило ГУ МЧС России по региону.

"Людям угрожал дым, появившийся в результате горения в подъезде. Сразу на шести этажах (со второго по седьмой) горели электросчетчики и силовой кабель", - говорится в сообщении.

Во время разведки в подъезде пожарные проверяли квартиры и обнаружили шесть человек, которые не смоли эвакуироваться самостоятельно. Из-за дыма в подъезде жильцы закрылись в своих квартирах и ждали пожарных.

При помощи спасательных устройств капюшонного типа пожарные спасли из квартиры на восьмом этаже мужчину с двумя детьми, с седьмого этажа трех женщин. Пострадавших нет.

Около десяти минут потребовалась огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.

Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.