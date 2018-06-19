В Волгограде закрыли вход в фан-зону ЧМ-2018 из-за наплыва болельщиков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вход на территорию Фестиваля болельщиков в Волгограде во вторник вечером закрыли из-за большого числа посетителей, пришедших посмотреть матч Россия-Египет, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации региона.

"В настоящий момент вход на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за ходом матча, который транслируется на большом экране, следит несколько тысяч поклонников футбола.

Ранее сообщалось, что по тем же причинам закрыли фан-зону в Москве.