В России

СМИ узнали о подготовке нового послания президента Федеральному собранию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Владимир Путин может второй раз за год выступить с посланием Федеральному собранию, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято. Мероприятие может пройти до конца 2018 года или уже в следующем, 2019 году, заявил официальный представитель Кремля", - говорится в публикации. "И то, и другое возможно", - сказал Песков.

Газета напоминает, что послание президента Федеральному Собранию за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года. Выступление делилось на два блока: первый был посвящен социально-экономическому развитию страны, второй - ответам России на внешнеполитические вызовы. Во второй части послания Путин рассказал о новых, ранее засекреченных видах вооружений, разработанных российским оборонно-промышленным комплексом.

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Теги: Владимир Путин
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