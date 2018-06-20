Мень стал аудитором Счетной палаты

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации назначил экс-главу Минстроя Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты РФ. Сенаторы проголосовали за это решение на пленарном заседании СФ в среду.

Перед этим Совет Федерации досрочно освободил от должности аудитора Счетной палаты Александра Филипенко. С предложением назначить экс-главу Минстроя аудитором Счетной палаты ранее выступил президент России Владимир Путин.

Мень не вошел в состав нового правительства РФ, вместо него на пост министра строительства и ЖКХ был назначен губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В мае председателем Счетной палаты стал Алексей Кудрин.